نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 90 طن.. باكستان ترسل دفعة مساعدات إنسانية ثانية للعريش تمهيدا لدخولها غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى مطار العريش الدولي ثانى طائرة تحمل 89.6 طن من المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من حكومة وشعب باكستان لشعب غزة الشقيق.

وقام السيناتور مشتاق أحمد ومسؤولون من سفارة باكستان في القاهرة بتسليم المساعدات لجمعية الهلال الأحمر المصري ليتم تسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

وتأتي زيارة السيناتور الباكستاني مشتاق أحمد مصر للتعبير عن تضامنه مع شعب غزة بصفته الشخصية.

وكانت باكستان أرسلت طائرة خاصة تحمل 81 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية من باكستان في مطار العريش الدولي بمصر في 19 أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة باكستان في القاهرة، فتقف باكستان إلى جانب الشعب الفلسطيني أخلاقيا وسياسيا ودبلوماسيا، وستواصل تزويدهم بالمساعدات الغوثية المطلوبة بشكل أساسي.