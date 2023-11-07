العالم اليوم - أكسيوس: بايدن حثّ نتانياهو على وقف القتال في غزة 3 أيام

انتم الان تتابعون خبر أكسيوس: بايدن حثّ نتانياهو على وقف القتال في غزة 3 أيام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 11:16 مساءً - قال موقع "إكسيوس" الأميركي، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، بأن وقف القتال لثلاثة أيام قد يساعد في إطلاق سراح بعض الرهائن المحتجزين في غزة.

وذكر "أكسيوس" يوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس بايدن أبلغ نتانياهو بأن وقف القتال لمدة ثلاثة أيام في غزة قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن، حسبما نقلت "رويترز".

وأفاد الموقع نقلا عن المسؤول الأميركي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق "حماس" سراح رهائن يترواح عددهم بين عشرة و15 شخصا، وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع الرهائن، وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

وأعلن نتانياهو في وقت سابق يوم الثلاثاء، أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار مع "حماس"، ولن يسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة المحاصر بدون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى مقاتلي الحركة.

وأكد نتانياهو في كلمة متلفزة أنه "لن يسمح بدخول الوقود ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا"، وفقما نقلت "فرانس برس".