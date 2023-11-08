أحمد جودة - القاهرة - ميلوني: صفقة المهاجرين مع ألبانيا يمكن أن تصبح نموذجا للاتحاد الأوروبي

رئيسة وزراء إيطاليا: صفقة المهاجرين مع ألبانيا يمكن أن تصبح نموذجا للاتحاد الأوروبي.. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني إن الاتفاق الذي توصلت إليه حكومتها لإنشاء مراكز للمهاجرين في ألبانيا يمكن أن يصبح "نموذجا للتعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة تدفقات الهجرة".

وأضافت ميلوني أن الاتفاقية تعزز الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا وألبانيا ولها بشكل أساسي ثلاثة أهداف: مكافحة الاتجار بالبشر، ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية، واستقبال فقط الأشخاص الذين لديهم بالفعل الحق في الحماية الدولية في أوروبا"، حسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته ميلوني مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في روما أمس الاثنين، سيتم نقل المهاجرين الذين أنقذتهم السلطات الإيطالية في البحر إلى ألبانيا.

ولا ينطبق هذا على المهاجرين الذين تلتقطهم سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية، أو أولئك الذين يصلون بالفعل إلى إيطاليا، أو على القاصرين والنساء الحوامل والأشخاص المستضعفين أيضا.

وفي ميناء شينجين بشمال غرب ألبانيا، ينص الاتفاق على أن إيطاليا ستتولى إجراءات الإنزال وتحديد الهوية وإنشاء أول مركز للاستقبال والفحص.

