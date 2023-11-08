نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شاهد آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم بالضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طولكرم، أصبحت هدف جديد للاحتلال الإسرائيلي بعد غزة، وتصدرت بدورها مخيمات طولكرم محركات البحث، بعدما قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزز قواتها في طولكرم بالضفة الغربية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، آثار الخراب الذي أحدثته قوات الاحــتــلال في مخيم طولكرم خلال اقتحامه بعد منتصف الليلة الماضية حتى الصباح.

أهمية طولكرم بالنسبة للإسرائيليين

طولكرم هي إحدى المدن الفلسطينية ومركز محافظة طولكرم في الشمال الغربي للضفة الغربية. تقع المدينة على بُعد نحو 15 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس، وعلى بُعد نحو 20 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله.

تشترك طولكرم في الحدود مع إسرائيل وتقع ضمن المناطق التي يشملها النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية. المدينة والمحافظة التي تحمل نفس الاسم هي جزء من الأراضي الفلسطينية التي يتمتع الفلسطينيون بالسيادة عليها وتديرها السلطة الوطنية الفلسطينية.

يعتبر طولكرم مركزًا حضريًا واقتصاديًا مهمًا في المنطقة، وتعد الزراعة والصناعة جزءًا من النشاطات الاقتصادية الرئيسية في المدينة. توجد هناك العديد من المدارس والجامعات في المدينة، مما يجعلها مركزًا تعليميًا هامًا أيضًا.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستتولى المسؤولية الأمنية الشاملة في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي «ندرس إعلان فترات توقف تكتيكية صغيرة للقتال في غزة لتسهيل دخول المساعدات للقطاع أو السماح بخروج الرهائن».

أعداد شهداء غزة في ليلة

وارتفعت أعداد ضحايا قصف جنوب القطاع الليلة الماضية لـ 14 شهيدا.

وقالت الأمم المتحدة إن مقتل 10 آلاف شخص خلال شهر في غزة تحدٍ للإنسانية، بينما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الرهائن.

وقالت ‏حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.

الجهود المصرية لاحتواء الوضع في غزة

ي إطار متصل، أفاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالات هاتفية من كل وزراء خارجية قبرص، والنرويج، وأيرلندا، ركزت على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية المتأزمة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتبادل التقييمات حول سبل تنسيق جهود الأطراف الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة، والعمل على وضع حد لها، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف ورقعة الصراع إلى أجزاء أخرى في الإقليم.

ونقل الوزير شكري لنظرائه الموقف المصري الداعي لحتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على توفير وإيصال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة من حيث الكم والنوع وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوصيف انتهاكات إسرائيل بمسمياتها دون مواربة.