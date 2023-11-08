عاجل - زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الصين

أحمد جودة - القاهرة - زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الصين

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب الصين.. شهدت الصين زلزال عنيف ضرب جنوب شينغ يانغ بلغت قوته 4.5 درجات.

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال كان على عمق 26 كيلومترًا ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

وكان قد ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات على مقياس ريختر جنوب غربي جزيرة سومطرة الإندونيسية.

وجاء في بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كلم من جزيرة إنجانو الواقعة جنوب غرب سومطرة، وعلى عمق 14 كلم.