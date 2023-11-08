العالم اليوم - شاختار "يصدم" برشلونة ويؤجل تأهله في دوري الأبطال

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 12:33 صباحاً - فشل برشلونة الإسباني في حسم تأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم لأول مرة منذ موسم 2020-2021، وذلك بعد تلقيه الهزيمة الأولى وجاءت على يد "مضيفه" شاختار دانييتسك الأوكراني 0-1 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة.

في مباراة أقيمت على ملعب "فولكسبارك شتاديون" في هامبورغ (ألمانيا) حيث يخوض شاختار مبارياته البيتية بسبب العملية العسكرية الروسية في بلاده، كان برشلونة بحاجة إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا من أجل ضمان بطاقته إلى ثمن النهائي لأول منذ 2020-2021 حين انتهى مشواره على يد باريس سان جرمان الفرنسي.

لكن شاختار فاجأه في مباراة لم يقدم خلالها رجال تشافي هرنانديز شيئا يذكر، ما جعل الفريق الأوكراني يستحق النقاط الثلاث بفضل الهدف الذي سجله دانيلو سيكان في الدقيقة 40.

وأقرّ لاعب وسط برشلونة أوريول روميو في حديث لشبكة "موفيستار" أنها "كانت هزيمة قاسية. أردنا حسم التأهل، لكن هذا الأمر لم يحصل"، مشددا "يتوجب علينا أن نتحسن وأن نمنح منافسينا فرصا أقل. يجب أن نبحث عن حلول".

ورأى أن "كل هزيمة هي بمثابة تحذير. يجب أن نقوم بالنقد الذاتي وأن نرى ما الخطأ الذي حصل وأن نصححه سريعا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفشل برشلونة بالتالي في الفوز بمبارياته الأربع الأولى للمرة الثالثة في تاريخه، بعد موسمي 2002-2003 (فاز بجميع مبارياته الست) و2020-2021 (فاز بالخمس الأولى قبل أن يخسر السادسة أمام يوفنتوس الإيطالي).

وتجمد رصيد فريق تشافي عند 9 نقاط في الصدارة، بفارق 3 على بورتو الثاني الذي يستضيف لاحقا أنتويرب الأخير من دون نقاط، فيما بات رصيد شاختار 6 أيضا لينعش آماله في المنافسة على بطاقتي التأهل.

وبهذه النتيجة يكون برشلونة قد تلقى هزيمته الأولى أمام شاختار منذ ديسمبر 2008 حين سقط على أرضه 2-3 في دور المجموعات قبل أن يثأر لاحقا بالفوز عليه في مباراة الكأس السوبر الأوروبية صيف 2009 ثم في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2010-2011 ذهابا 5-1 وإيابا 2-1.