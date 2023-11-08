العالم اليوم - مباراة كرة قدم تستمر لـ5 ساعات.. والسبب "غريب"

انتم الان تتابعون خبر مباراة كرة قدم تستمر لـ5 ساعات.. والسبب "غريب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:29 صباحاً - امتدت مباراة في الدوري الأوكراني لكرة القدم لقرابة خمس ساعات في مدينة دنيبرو، وسط البلاد، وذلك نتيجة توقفها مرات عدة بسبب إنذارات بغارات جوية روسية.

وفاز دنيبرو-1 على إف سي أوليكساندريا 1-0 في دنيبرو، المدينة التي تستهدفها الضربات الروسية منذ دخول قوات موسكو أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من 20 شهرا.

وطُلب من اللاعبين الخروج من الملعب مرات عدة بسبب خطر الغارات الجوية الروسية.

وقال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم في بيان "توقفت المباراة مرات عدة بسبب الإنذارات الجوية، لكنها انتهت رغم ذلك".

وأفاد الموقع الرياضي الأوكراني "سبورت يو أيه" أن المباراة "استغرقت قرابة خمس ساعات"، زاعما أنها كانت أطول مباراة كرة قدم في تاريخ الدوري الأوكراني الممتاز.

وقال مدافع دنيبرو إدوارد سارابيي إن "هذه المباراة الأولى التي تستمر لهذه المدة الطويلة. أردت إنهاء المباراة".

وتقيم أوكرانيا موسمها المحلي رغم الحرب مع روسيا، لكن المباريات تقام بدون جماهير لأسباب أمنية.