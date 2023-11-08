العالم اليوم - كامالا هاريس تبلغ رئيس إسرائيل بضرورة حماية المدنيين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:29 صباحاً - قال البيت الأبيض في بيان إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أكدت في اتصال هاتفي مع رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ يوم الثلاثاء أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنها أكدت كذلك ضرورة الإسراع بإيصال المساعدات إلى غزة، وتحميل المستوطنين المتطرفين مسؤولية الأعمال العنيفة في الضفة الغربية، وفقما نقلت "رويترز".

وشددت هاريس على تركيزها والرئيس بايدن على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس".

ولفتت إلى أهمية تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام مع توفير تدابير متساوية من الأمن والازدهار والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعربت عن التزامها بمواصلة العمل مع شركاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق هذه الغاية.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد قال يوم الثلاثاء إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة خلال اتصال هاتفي يوم الإثنين.

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض في وقت سابق أن الزعيمين ناقشا إمكان "التوقف التكتيكي" في القتال بغزة لأسباب إنسانية واحتمال إطلاق سراح الرهائن خلال محادثتهما يوم الإثنين.