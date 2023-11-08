عاجل - زيلينسكي يهدد "بايدن": حال عدم مساعدتي ستحدث كارثة خطيرة ستدمركم (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - زيلينسكي يهدد "بايدن": حال عدم مساعدتي ستحدث كارثة ستدمركم (فيديو)

زيلينسكي يهدد "بايدن": حال عدم مساعدتي ستحدث كارثة ستدمركم (فيديو)، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الولايات المتحدة بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة قواته في مواجهة روسيا، داعيا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى زيارة كييف.

وحذر زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة NBC News الأمريكية، الأحد، الأمريكيين من إرسال "أبنائهم" للقتال في صراع مباشر بين دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في حال لم تكثف واشنطن دعمها لكييف.

وقال زيلينسكي: "إذا قتلتنا روسيا جميعًا، فإنها ستهاجم دول الناتو، وحينها سترسلون أبناءكم وبناتكم للقتال".

وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، قد وافق على مشروع قانون، الأسبوع الماضي، لتقديم مساعدات لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، لكنها لم تتضمن أي زيادة في المساعدات إلى أوكرانيا.

وقال السيناتور الأمريكي تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، إنه لن يطرح مشروع القانون في مجلس النواب للتصويت.

وفي المقابلة، دعا زيلينسكي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إلى زيارة لرؤية تداعيات الصراع الذي بدأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير 2022.

وكان ترمب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، قد انتقد بشدة الدعم الأميركي لكييف. وقال إنه سينهي الحرب في غضون 24 ساعة في حال أُعيد انتخابه.

وقال زيلينسكي: "إذا كان بإمكان ترمب المجيء إلى هنا، سأحتاج إلى 24 دقيقة فقط لأشرح له أنه لا يستطيع إدارة هذه الحرب أو إحلال السلام بسبب بوتين".