العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعرض أسلحة استخدمتها حماس في هجومها المفاجئ

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 03:24 صباحاً - نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو قال إنه لمجموعة من الأسلحة التي كانت بحوزة حركة "حماس" عندما شنّت هجومها المفاجئ في السابع من أكتوبر الماضي.

وأرفق الجيش الإسرائيلي الفيديو بمنشور استعرض فيه الأسلحة التي قام بضبطها والتي تعود لمقاتلي حركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضبط 1493 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة، و760 "آر بي جي"، و427 حزاما ناسفا، و375 قطعة سلاح، و106 صاروخا.

واختتم المنشور بالقول: "إنها مجرد نماذج لما استخدمته حماس في قتلها 1400 مواطنا مدنيا إسرائيليا".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قواته باتت مساء الثلاثاء "في قلب مدينة غزة"، في اليوم الثاني والثلاثين للحرب بين إسرائيل وحماس.

وشدد غالانت في مؤتمر صحافي في تل أبيب على "سندمر حماس. قواتنا جاهزة على جميع الجبهات"، معتبرا أن "غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها. لا وقف لإطلاق النار ولا سماح بدخول وقود إلى غزة بدون إطلاق سراح الرهائن".