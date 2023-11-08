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أحمد جودة - القاهرة - روسيا تتواصل مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية

حول ما يحدث داخل غزة.. الكرملين: لا بد من هدنة.. والوضع كارثي.. دعا الكرملين من داخل روسيا إلى وقف ما يحدث من انتهاكات داخل قطاع غزَّة من جانب العدو الصهيوني، معربًا عن قلقه إزاء الوضع هناك.

دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى "هدنة إنسانية"

دميتري بيسكوف: الوضع كارثي

وكان دعا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى "هدنة إنسانية" للعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة داخل قطاع غزة، معربا عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني "الكارثي" في المنطقة.

وأكَّد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي: "من المهم للغاية بالنسبة لنا في هذا الوضع ضمان الهدنة الإنسانية"، وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة".

وتابع المتحدث باسم الكرملين :"الوضع لا يزال متوترا للغاية، وكارثيا من الناحية الإنسانية"، وشدد أيضا على التزام موسكو بالسماح بالخروج الآمن للمواطنين الروس من أراضي غزة، مع بذل الجهود الدبلوماسية بنشاط.

وردا على سؤال حول المواطنين الروس المحاصرين في المنطقة، قال بيسكوف: "يسعى الكثير من الناس إلى مغادرة غزة، ونحن على اتصال دائم مع جميع الأطراف المعنية لتسهيل هذه العملية".

روسيا ستواصل التواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والمصرية

كما أعلن بيسكوف أن روسيا ستواصل التواصل مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية والمصرية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

قصف جديد في غزة

وفي الساعات الأولى من فجر الأربعاء، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، قصف جديد عنيف ضرب منزلًا يعود لعائلة وهبة بـ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية، وسقط عدد من الشهداء الفلسطينيين والمصابين أيضًا.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأندونيسي، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمال غزة.

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