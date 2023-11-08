العالم اليوم - 24 مليون دولار أرباح أمانات القابضة الإماراتية في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 24 مليون دولار أرباح أمانات القابضة الإماراتية في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - قفزت أرباح شركة أمانات القابضة الإماراتية، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بنسبة 72.6 بالمئة إلى 88.2 مليون درهم (24 مليون دولار) مقارنة بأرباح 51.1 مليون درهم (13.9 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 44 بالمئة إلى 495 مليون درهم مقارنة بإيرادات بلغت 344.3 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقالت الشركة أن النمو في الإيرادات، جاء مدفوعا بالأداء القوي لمنصة التعليم التي شهدت نمواً مضاعفاً، وذلك بفضل مساهمة شركة "تنمية الإنسان" التي تم الاستحواذ عليها مؤخراً، وتسجيل عدد قياسي من الطلاب في جامعة "ميدلسكس دبي"، فيما حققت منصة الرعاية الصحية نمواً بنسبة 15 بالمئة مدفوعاً بالاستحواذ على حصة الاغلبية في "سكون".

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 65 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 173.7 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهي في طريقها إلى تجاوز مبلغ 188 مليون درهم إماراتي المحقق في عام 2022.

وفيما يتعلق بنتائج الربع الثالث، قلصت شركة أمانات خسائرها بنسبة 28.4 بالمئة إلى 8.1 مليون درهم، مقابل خسائر بـ 10.4 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2022.

وعلى العكس، ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 44.2 بالمئة إلى 125.6 مليون درهم مقارنة بإيرادات بلغت 87.2 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات: "بعد تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة في نهاية عام 2020، حققت أمانات إيرادات وأرباح قياسية؛ إذ نجحنا في التخارج من استثمارات الأقلية لدينا واستحوذنا على أصول عالية الجودة وذات إمكانات نمو قوية في قطاعي الرعاية طويلة الأجل ومراكز الرعاية والتعليم لأصحاب الهمم، ما مكّننا من إنشاء منصتين رائدتين في السوق تتمتعان بأسس قوية وإمكانات عالية لتعزيز الدخل، وتجسد ذلك في أدائنا المالي القوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما يضمن أننا نسير في المسار الصحيح لتحقيق مجموعة قياسية من النتائج لعام 2023 بأكمله".

وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، لدينا استراتيجية واضحة للنمو وزيادة القيمة، فضلاً عن قائمة جاهزة ونشطة تركز على الفرص المتاحة من مرحلة التعليم الأساسي إلى التعليم الثانوي في الإمارات والسعودية، وسنواصل استكشاف الخيارات لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين عبر المحفظة، بما في ذلك تعزيز الدخل منهما".