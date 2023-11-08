العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع والأنظار تتجه صوب كلمة كريستين لاغارد

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتراجع والأنظار تتجه صوب كلمة كريستين لاغارد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 12:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وتلقت أسهم شركات التأمين والمؤسسات المالية أكبر ضربة، بينما يقيم المستثمرون بيانات اقتصادية وأرباح الشركات.

وينتظر المستثمرون كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، لمعرفة التوقعات بشأن أسعار الفائدة، بعد أن أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأميركي إلى متانة الاقتصاد.

ومن المقرر أن تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، كلمة في وقت لاحق من اليوم أيضا.

تحركات الأسواق

وانخفض المؤشر STOXX 600 الأوروبي 0.18 بالمئة بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا ويتجه إلى تسجيل تراجع لليوم الثالث على التوالي.

وتراجع مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.39 بالمئة، ومؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 0.21 بالمئة، ومؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.11 بالمئة.

وقادت أسهم شركات التأمين خسائر القطاع وانخفضت 1.2 بالمئة متأثرة بهبوط سهم شركة "Swiss Life" بنسبة 6 بالمئة.

وانخفض سهم مجموعة "Ahold Delhaize" لمتاجر السوبر ماركت 5.9 بالمئة بعد تقليص توقعات الأرباح لعام 2023 والإشارة إلى ضعف هامش الأرباح في الولايات المتحدة، كما تراجع سهم بنك "ABN Amro" بنسبة 7.5 بالمئة، بعد أن خالف صافي الدخل من الفائدة في الربع الثالث التوقعات.

لكن سهم شركة "Vestas" الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح، قفز 6.8 بالمئة بعد أن جاءت أرباح وإيرادات التشغيل في الربع الثالث أفضل من المتوقع.