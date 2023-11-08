العالم اليوم - إلى جانب قطاع غزة وجنوب لبنان.. جبهة حرب ثالثة تشتعل

انتم الان تتابعون خبر إلى جانب قطاع غزة وجنوب لبنان.. جبهة حرب ثالثة تشتعل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - من قطاع غزة إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وصولاً إلى الضفة الغربية تتنقل الحرب وترتفع حدة التوتر بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

سلسلة من الاعتقالات والمداهمات تُنفذها القوات الإسرائيلية في الضفة أدت إلى توقيف ما يزيد على 2200 فلسطيني، إضافة إلى إلى مقتل أكثر من 160 فلسطينيا برصاص إسرائيلي منذ 7 أكتوبر، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

الاعتقالات تركزت في الخليل ورام الله

الاعتقالات تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله بشكل أساسي لكنها لم تنحصر فيها وطالت الضفة كلها.

آخر الاقتحامات طال محافظة قلقيلية على أكثر من محور، وتقول وكالة الأنباء الفلسطينية إن جرافات عسكرية وفرق مشاة رافقت الجيش الإسرائيلي خلال العملية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.

كما شهدت جنين تصعيدا لافتا وسلسلة مواجهة، إذ اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة عرابة جنوب المحافظة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات.

مدن الخليل والقدس وبيت لحم إضافة إلى أريحا وبلدات غرب رام الله لم تسلم من التصعيد المتنقل ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن اعتقالات وسقوط جرحى وقتلى.

كما اندلعت مواجهات جنوب بيت لحم.

وكثفت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها للقرى والمدن الفلسطينية من بينها مخيم طولكرم الذي شهد مواجهات شرسة.

المعركة بين الجيش الإسرائيلي وسكان الضفة الغربية ليست جديدة، بل إنها مشتعلة منذ تولي رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وحكومته الأخيرة زمام السلطة منذ أكثر من سنة ونصف السنة.

وفي الإطار، اقترح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقامة مناطق أمنية حول المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لإبعاد المزارعين الفلسطينيين خلال موسم حصاد الزيتون، مطالباً بإصدار توجيه فوري يمنع الفلسطينيين من الاقتراب من حقول الزيتون ومحاصيلهم الزراعية.

وسط مخاوف من مخططات لتوسيع المستوطنات على حساب اقتطاع مزيد من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية التي تتحول شيئا فشيء إلى جبهة للحرب.

وفي هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا والأستاذ في معهد السلام الدولي هاينز غارتنر: