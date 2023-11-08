العالم اليوم - حرب غزة تقفز بأعداد العاطلين عن العمل في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر حرب غزة تقفز بأعداد العاطلين عن العمل في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - أظهرت بيانات صادرة عن دائرة التوظيف الإسرائيلية أن ارتفاعا حادا طرأ على عدد الأفراد المسجلين كعاطلين عن العمل خلال أكتوبر الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها الثاني.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف، نشرت تفاصيله صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، الأربعاء، فإن 70 ألف طلب تسجيل تقدم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في أكتوبر الماضي.

ويزيد هذا الرقم بنسبة 460 بالمئة على أساس شهري، صعودا من 12.5 ألف طلب تم تسجيله في سبتمبر السابق له.

ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أي 60.3 بالمئة من المسجلين الجدد.

وتقوم دائرة التوظيف بإحصاء عدد الباحثين عن عمل الذين يسجلون لديها كل شهر، وتقوم بتحليل الأرقام لمعرفة قوة سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف من عدمه.