العالم اليوم - بالفيديو.. إسرائيل تقصف مخزن أسلحة لحزب الله

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إسرائيل تقصف مخزن أسلحة لحزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو، الأربعاء، يظهر لحظة استهداف لمستودع أسلحة تابع لحزب الله في لبنان.

ورصد الفيديو الانفجار الكبير الذي خلفته الغارة الجوية الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الغارة الجوية جاءت ردا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف كذلك عددا من المواقع الأخرى لحزب الله.

ويقول حزب الله إنه يستهدف عددا من المواقع الإسرائيلية على الحدود باستخدام صواريخ موجهة وأسلحة أخرى.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، حزب الله، من الدخول في الحرب مع إسرائيل، معتبرا أن الحزب "سيرتكب بذلك أكبر أخطائه".