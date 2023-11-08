العالم اليوم - قائد القوات الجوية الألمانية يتبرع بالدم في إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - وصل قائد القوات الجوية الألمانية الفريق إنغو غيرهارتز، الإثنين، إلى إسرائيل، للتعبير عن "الدعم" والتبرع بالدم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن غيرهارتز وفريقه تبرعوا بالدم، الثلاثاء، في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب.

كما التقى غيرهارتز مع نظيره الإسرائيلي اللواء تومر بار، الذي وصف له الأوضاع ومستجدات الحرب مع حماس في غزة.

وقال قائد القوات الجوية الألمانية إنه "واثق تماما في قدرة القوات الجوية الإسرائيلية على إنجاز المهمة بدقة"، حسب تعبيره.

يشار إلى أنه مباشرة بعد هجوم حماس يوم 7 أكتوبر، جرى تسجيل نقص في احتياطي الدم، مما دفع الآلاف من الإسرائيليين إلى التبرع بالدم على الفور.

ويقول المسؤولون الصحيون حاليا إن جميع فصائل الدم أصبحت متاحة بشكل كاف، مشيرين إلى أن "أي جندي يحتاج إلى الدم سيحصل عليه على الفور وبدون أي مشاكل".