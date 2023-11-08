العالم اليوم - 680 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت وتركيا في 10 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن التبادل التجاري بين بلاده والكويت في ارتفاع مستمر بعد أن بلغ 680 مليون دولار خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي.

جاء ذلك في كلمة، الثلاثاء، خلال اجتماع للوفود التجارية التركية الكويتية، في البلد الخليجي.

وحضر الاجتماع أيضاً وزير الصناعة والتجارة الكويتي محمد عثمان العيبان، والسفيرة التركية في الكويت طوبى نور سونمز، ورئيس مجلس المصدرين الأتراك مصطفى غولتبة، إلى جانب ممثلين عن عالم الأعمال من البلدين.

بولاط أكد أنهم يهدفون لرفع التبادل التجاري بين تركيا والكويت إلى مستويات أكبر في وقت قصير، من خلال اللقاءات المتبادلة، وإقامة المعارض، وعقد اجتماعات لوفود تجارية وخاصة أصحاب القطاعات المختلفة في البلدين.

وأشار إلى وجود 427 شركة كويتية تزاول التجارة والاستثمار في تركيا، لافتاً إلى بلوغ إجمالي استثماراتها في المجالات المختلفة، قرابة ملياري دولار.

ووصف الكويت بأنها "بوابة تركيا إلى الخليج"، فيما قال إن بلاده طريق البلد الخليجي نحو أوروبا وآسيا الوسطى.

وفي سياق متصل، أعلن بولاط استكمال شركة "بايكار" التركية للطائرات المسيّرة، مباحثات ناجحة لإبرام عقود تصدير مسيرات "بيرقدار تي بي 2" المسلحة إلى الكويت.

بدوره، قال غولتبة إن قرابة 4 آلاف شركة تركية تقوم بالتصدير إلى الكويت.

وأضاف أن الملابس الجاهزة تتقدم المنتجات التركية الأكثر تصديرا إلى الكويت، بحسب ما تظهره بيانات التصدير الخاصة بالأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي.

أما الوزير الكويتي العيبان، فقال إن بلاده وتركيا تتمتعان بعلاقات استثمار وتجارة "جيدة للغاية".

وأشار إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً في الوقت نفسه "وجود فرص استثمار متبادلة" أكبر بكثير مما هو عليه الآن.