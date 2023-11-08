العالم اليوم - أرباح العالمية القابضة تتجاوز الـ 4 مليارات دولار في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر أرباح العالمية القابضة تتجاوز الـ 4 مليارات دولار في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - أعلنت الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، حيث سجلت أرباحاً بقيمة 15.2 مليار درهم (حوالي 4.14 مليار دولار) بعد الضرائب، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بالمقارنة مع 24.3 مليار درهم كانت قد سجلتها في الفترة نفسها لعام 2022.

وقفزت إيرادات الشركة في 9 أشهر بنسبة 24.8 بالمئة إلى 42.8 مليار درهم من 34.3 مليار درهم في فترة المقارنة من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الربع الثالث 15 بالمئة إلى 14.1 مليار درهم من 12.3 مليار في الربع المقابل من 2022.

وفي الربع الثالث من عام 2023، قامت الشركة العالمية القابضة بزيادة إجمالي أصولها بنسبة 3.3 بالمئة إلى 235.6 مليار درهم، وخفضت إجمالي إلتزاماتها بنسبة 1.3 بالمئة (مقارنة بشهر ديسمبر 2022).

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمالك بنسبة 16.3 بالمئة ليصل إلى 78.9 مليار درهم. وتعتزم المجموعة الاستمرار في التركيز على تحسين أداء ميزانيتها العمومية وعوائد المساهمين.

وتعليقا على النتائج، قال سيد شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة : "حققت الشركة العالمية القابضة مجموعة قوية من النتائج في الربع الثالث، نتيجة للأداء القوي والذي تحقق منذ بداية العام. وفي إطار الاحتمالات أن تظل عائدات السندات العالمية مرتفعة لفترة أطول، فإننا نتوقع استمرار التقلبات في الأسواق".

وأضاف :" أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية شديدة التعقيد، نتوقع أن تستمر قوة ميزانيتنا العمومية ومرونتنا المالية في العمل كأساس لخلق قيمة إضافية للمساهمين بينما نستمر في تقييم فرص الاستثمار على الصعيدين المحلي والدولي."

وأضاف شعيب: " تظل المجموعة في وضع جيد لتحقيق نتائج قوية في عام 2023 وعلى المدى الطويل. في حين تحقق قطاعاتنا الرئيسية نمواً ذاتيا، كما يتضح من توقيع "NMDC Energy" (المعروفة سابقًا باسم NPCC) لعدة عقود ذات قيمة كبيرة طويلة الأجل وتسجيل محفظتنا العقارية مبيعات قياسية. وسيستمر تركيزنا على تحقيق تقدم في إطار استراتيجيتنا طويلة المدى، ويشمل ذلك إعادة التوازن في المحفظة الاستثمارية الحالية، والتكامل بالقطاعات الحالية عبر الشركات التابعة لنا، والدخول في قطاعات جديدة."

وفي وقت تعد الاستدامة شرطاً أساسياً لبناء غد أفضل للأجيال القادمة مع إطلاق العنان لأبعاد جديدة لخلق قيمة إضافية، ولدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050 في دولة الإمارات، تواصل الشركة العالمية القابضة العمل على المبادرات السباقة مثل مركز "بروسيد" من خلال العمل مع شركات المحفظة للمساهمة في إنجاز أهدافها المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وفي الفترة التي تسبق استضافة الدولة لمؤتمر المناخ"COP28" ، تتمتع الشركة العالمية القابضة بمكانة جيدة لعرض دورها في مساهمة القطاع الخاص من الطموح المناخي إلى العمل المناخي مع تحقيق النمو الاقتصادي والتنويع والازدهار.