العالم اليوم - مسؤول إيراني: تصريحات الوزير الإسرائيلي "كشفت المستور"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، ضرورة "الإدانة العالمية لتصريحات السلطات الإسرائيلية بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية في غزة".

وعن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية في غزة، قال إسلامي لوکالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "مرة أخرى، اعترف مسؤول إسرائيلي بحيازة أسلحة نووية، والأهم من ذلك أنه تحدى أبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من خلال تهديد شعب غزة".

وأوضح: "رغم أن بعض الحكومات استنكرت ودانت هذا العمل، فإن الوقت قد حان لكي تخرج المنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة، عن صمتها أمام هذه العمل الذي يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. علی هذه المنظمات اتخاذ قرارات جدية بشأنها".

وأكد المسؤول الإيراني أنه "من الضروري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة مديرها العام، أن تتبنى نهجا مستقلا ودؤوبا في هذا المجال نظرا للطبيعة الهيكلية للوكالة والمهام المنوطة بها في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومبادرة ﺇﻧﺸـﺎﺀ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ في ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ".

وأضاف: "کما عليها إدانة هذه التهديدات التي تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وإعلان عواقب التهديد باستخدام الأسلحة النووية وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القضیة".

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