العالم اليوم - تعديل السياسة الاقتصادية يهبط بتسعير أحدث إصدار تركي للديون

انتم الان تتابعون خبر تعديل السياسة الاقتصادية يهبط بتسعير أحدث إصدار تركي للديون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 02:20 مساءً - قالت تركيا، الأربعاء، إنها اقترضت 2.5 مليار دولار من طرح صكوك لأجل خمس سنوات بعائد 8.5 بالمئة، في أول إصدار دولي منذ أن غيرت الحكومة سياستها الاقتصادية بعد انتخابات مايو.

وبهذا الإصدار يصل التمويل من الأسواق الدولية هذا العام إلى عشرة مليارات دولار.

وقالت وزارة الخزانة التركية إن العائد للمستثمرين بلغ 394.4 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بما يقل 200 نقطة أساس عن الإصدارات السابقة. وسبق بيع إصدار مماثل بقيمة 2.5 مليار دولار في أبريل وتم تسعيره عند 596.8 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

وتبنت تركيا تغييرا جذريا في سياستها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2650 نقطة أساس (26.5 بالمئة) في إطار تحول أوسع نحو سياسات تقليدية بصورة أكبر.

وجاءت الطلبات على صكوك هذا الأسبوع من 200 مستثمر وبما يعادل ثلاثة أمثال حجم الإصدار. وبيعت 45 بالمئة من الصكوك لمستثمرين في الشرق الأوسط، و24 بالمئة منها لمستثمرين في بريطانيا، و18 بالمئة منها لمستثمرين في الولايات المتحدة، وسبعة بالمئة منها لمستثمرين في دول أوروبية أخرى، وأربعة بالمئة منها لمستثمرين في تركيا، واثنين بالمئة منها لمستثمرين في آسيا.

وذكرت وزارة الخزانة الاثنين، أنها كلفت بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وHSBC وجيه.بي مورغان وبيت التمويل الكويتي وكيو.إن.بي كابيتال بمهمة الإصدار.

وإلى جانب إصدار أبريل، اقترضت تركيا أيضا 2.75 مليار دولار في يناير و2.25 مليار دولار في مارس.