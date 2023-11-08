جهاز الاستثمار العُماني يدشن منصة «جدارة» الرقمية لإدارة عملية التوظيف والتدريب

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أحمد جودة - القاهرة - دشن جهاز الاستثمار العماني منصة (جدارة) الرقمية المتكاملة لإدارة عملية التوظيف والتدريب في الجهاز وشركاته عن طريق أتمتة العمليات. وذلك انطلاقا من حرص الجهاز وشركاته التابعة للإسهام في توظيف المواطنين وتدريبهم واستقطاب ذوي الكفاءات والخبرات، وتواؤما مع التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي ورقمنة الإجراءات وتبسيطها للمستفيدين.

تعدّ منصة جدارة محطة رقمية موحدة لعرض جميع الفرص الوظيفية وفرص الانتداب والتدريب في الجهاز وشركاته لتمثل حلقة وصل بين الجهاز وشركاته التابعة مع الجمهور، مرتكزةً في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تُسرِّع عمليات التوظيف وتحسّنها، وتوفّر التقارير والبيانات بصورة سريعة كما تظهر توجهات سوق العمل والوظائف المطلوبة في سوق التشغيل؛ مما يوحّد عملية التوظيف ويجعلها أكثر دقة.

تأتي المنصة لتواصل مشوار الجهاز وشركاته في دعم الكوادر البشرية والكفاءات الوطنية، عبر استحداث إستراتيجيات ومبادرات متعددة تعزز فرص توظيف الكوادر العمانية وتطويرها وتدريبها، وصقل مهارات الخريجين والباحثين عن عمل وإعدادهم وتهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية والتدريبية لهم بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن نسبة التعمين في الجهاز وصلت إلى 94%، مؤكدا على الاستمرار في المبادرات التي تعزز جهود التعمين؛ بهدف استثمار الكوادر العمانية وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وإقليميا وعالميا.