العالم اليوم - الكنيست يقر قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 03:24 مساءً - أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الأربعاء، قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب".

وحسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن القانون يحظر على الأشخاص "استهلاك محتوى إرهابي".

ووفق القانون، فإن المنظمات الإرهابية المذكورة هي حماس و"داعش".

وقالت الصحيفة إنه "يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد".

وتم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين، لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.

ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى "بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع".

ويعني القانون بالسبب المشروع "توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية".

وقالت "تايمز أوف إسرائيل"، إن عبارة "سبب مشروع" خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.

ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ"إرهاب الذئب المنفرد"، حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.