العالم اليوم - "رجل تبريد جبهة لبنان".. هذا ما أعلن عنه خلال الزيارة

انتم الان تتابعون خبر "رجل تبريد جبهة لبنان".. هذا ما أعلن عنه خلال الزيارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 04:26 مساءً - عاد المبعوث الأميركي، عاموس هوكستين، إلى لبنان، الثلاثاء، وهذه المرة لن يتوسط في مسألة ترسيم الحدود بين هذه الدولة وإسرائيل، إنما لشأن آخر وهو تبريد الجبهة.

وقال هوكستين خلال الزيارة التي تخللها قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في البلدات الحدودية الجنوبية إن بلاده "لا تريد تمدد التصعيد من قطاع غزة إلى لبنان".

وشدد هوكستين بعد زيارته لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن "الولايات المتحدة لا تريد لما يحصل في غزة أن يتصاعد أو يتمدد إلى لبنان".

وقال: "المحافظة على الهدوء على الحدود الجنوبية اللبنانية على درجة عالية من الأهمية للولايات المتحدة، وكذلك يجب أن يكون بالنسبة للبنان وإسرائيل، وهذا ما ينص عليه القرار الأممي 1701".

وقالت مصادر إعلامية خاصة لموقع "دوت الخليج": "إن المبعوث الأميركي عاموس هوكستين شددّ خلال لقائه بري على ضرورة عدم توسع المواجهات العسكرية في الجنوب وعدم دخول لبنان في الحرب الدائرة".

وأضافت المصادر: "نقل بدوره الرئيس نبيه بري تحذيراً إلى الضيف من توسيع إسرائيل ضرباتها واستهدافاتها خصوصاً بعد قصف المدنيين في بلدة عيناتا الجنوبية".

ولاحقاً التقى هوكستين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، واستعرض معه المستجدات.

وكشفت مصادر حكومية خاصة لموقع "دوت الخليج": "أن الموفد الأميركي لمس من خلال محادثاته أن لبنان وإسرائيل لا يرغبان بتصعيد الأمور والبحث جارٍ للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، قبل الإنتقال إلى مراحل الحل الأخرى، دون توضيح ماهيتها".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هوكستين تعمد التنويه بأنه حضر إلى بيروت بتكليف من الرئيس جو بايدن.

وعلّق رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة والخبير الإستراتيجي العميد هشام جابر في حديث لموقع "دوت الخليج" على أسباب وأهداف هذه الزيارة: