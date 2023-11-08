الصحة العالمية تحذر من تفشى حمى الضنك فى أمريكا نتيجة ارتفاع الحرارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 04:33 مساءً - حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الأمراض المؤلمة التي ينقلها البعوض ستصبح تهديدًا كبيرًا هذا العقد، مضيفة: "نحن بحاجة إلى الاستعداد" .

وقال السير جيريمي فارار كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، إن المستشفيات في جميع أنحاء المنطقة يجب أن تبدأ في التخطيط للأمراض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، من أن مرضًا ينقله البعوض ويقتل آلاف الأشخاص كل عام قد يصبح تهديدًا كبيرًا في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حمى الضنك يمكن أن تترسخ في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا قبل عام 2030، موضحا، إن ارتفاع درجات الحرارة سيسمح للبعوض الذي يمكن أن يحمل المرض ويؤدي إلى ارتفاع الإصابات.

وتظهر الأرقام أن حوالي 20 ألف شخص يموتون بسبب حمى الضنك كل عام، معظمهم في آسيا وأمريكا الجنوبية، ويبلغ معدل الوفيات بهذا المرض حالة وفاة واحدة لكل 100 مريض.

يتم تسجيل حوالي 1200 حالة كل عام في الولايات المتحدة، ما يقرب من 600 منها عدوى مكتسبة محليًا، ولكن هناك مخاوف من انتشار المرض بعد أن سجلت كاليفورنيا أول إصابة مكتسبة محليا منذ عقد من الزمن الشهر الماضي.

يقول العلماء إن حمى الضنك يمكن أن تصبح متوطنة في الولايات المتحدة إذا تمكن البعوض المصاب في المكسيك من التحرك نحو الشمال، كما حذروا من أن المسافرين المصابين القادمين إلى الولايات المتحدة قد ينقلون الفيروس إذا تعرضوا لعضات البعوض المحلي، الذي يصاب بعد ذلك ويبدأ في نقل المرض إلى أشخاص آخرين.

تنقل المرض بعوضة الزاعجة، الموجودة بالفعل في بعض مناطق الجنوب، والتي تنشط طوال الوقت ويمكنها التكاثر حتى في أصغر برك للمياه.

وقال الدكتور فارار،"نحن بحاجة إلى التحدث بشكل أكثر استباقية عن حمى الضنك، مضيفا، إننا بحاجة إلى إعداد البلدان حقًا لكيفية تعاملها مع الضغوط الإضافية التي ستأتي في المستقبل في العديد والعديد من المدن الكبرى.

وأضاف: "إن الرعاية السريرية مكثفة حقًا، وتتطلب نسبة عالية من الممرضات مقارنة بالمرضى، أشعر بالقلق حقًا عندما تصبح هذه مشكلة كبيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أمضى الدكتور فارار سابقًا 18 عامًا في العمل على الأمراض الاستوائية بما في ذلك حمى الضنك في فيتنام.

وترأس لاحقًا مؤسسة Wellcome Trust الخيرية الصحية العالمية وقدم المشورة لحكومة المملكة المتحدة بشأن استجابتها لوباء كورونا قبل انضمامه إلى منظمة الصحة العالمية في مايو من هذا العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية تحدث حالات تفشي حمى الضنك بالفعل في الولايات المتحدة على الرغم من أنها "صغيرة ومحدودة نسبيًا"، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لكن الخبراء يحذرون من أن المرض قد يصبح أكثر انتشارا بفضل ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت الصحيفة، إن حمى الضنك هي عدوى فيروسية يسببها فيروس ينتقل إلى البشر عندما يلدغهم البعوض، ولا يعاني معظم المرضى من أي أعراض، ولكن أقل من نصفهم بقليل سيظهر عليهم علامات تحذيرية للمرض بما في ذلك الصداع المفاجئ والحمى والألم خلف العينين، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى ظهور آلام في المفاصل - مثل الركبتين والمرفقين - والتي تكون شديدة لدرجة الشعور وكأنها تتحطم، مما أكسبها لقب "حمى كسر العظام".

وقالت، إنه في الحالات الشديدة، يؤدي المرض إلى مضاعفات تهدد الحياة مثل متلازمة صدمة حمى الضنك — التي تتميز بنزيف حاد — والتهاب الدماغ، أو تورم الدماغ، و يعالج الأطباء المرضى باستخدام مجموعة من أدوية الألم والسوائل والآلات لمراقبة المرض، لكن هذا يتطلب عمالة كثيفة، مما يؤدي غالبًا إلى عدم توفر النطاق الترددي للمستشفيات للتعامل مع المرضى الآخرين.