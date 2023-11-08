تفاصيل لقاء مستشار رئيس الجمهورية مع قيادات الجاليات المصرية في الخارج

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أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود فوزي مستشار رئيس الجمهورية لقاء مع قيادات الجاليات المصريه في الخارج لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية والأوضاع الحالية والإجابة على استفسارات القيادات بهذا الشعب.

وحضر اللقاء محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب المصري والذي يرتبط بالعديد من القيادات الجاليات في الخارج بعلاقه وثيقه وكذلك حضر من القيادات محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ورئيس اتحاد الجالية المصرية في اليونان وثروه قادس رئيس المجلس الأعلى للجالية المصرية في ألمانيا ومحمود فضل رئيس جمعيه المصريين في سويسرا والأمين العام للاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا ورؤساء الجمعيات والروابط الرسميه في الدول الاوروبيه وكندا والولايات المتحدة الامريكيه وقيادات الجاليات في دول الخليج.

وبدأت أعمال اللقاء بكلمه شدد فيها مستشار رئيس الجمهورة محمود فوزي على أهمية الحضور الانتخابي للمصريين في الخارج مشيرا إلى أنهم يمثلون قوة حقيقية لمصر خارجها.

وأوضحأن المصريين يمكنهم التصويت بجواز السفر حتى لو كانت بطاقه الرقم القومي منتهية، كذلك أوضح الأوضاع في غزه والدور المصري بهذا الشأن وأن هناك صعوبات شديدة في إدخال المساعدات وأن الأمين العام للأمم المتحدة لمس ذلك أثناء زيارته لمعبر رفح.

وعقب ذلك، شدد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة على أهمية دور المصريين في الخارج في الحشد الانتخابي لانتخابات الرئاسه القادمة خاصه من ابناء الجيل الثاني من الشباب المقيم في الخارج خاصه في الدول الأوروبية.

وأعطيت الكلمة بعد ذلك مباشرةإلى محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجاليات المصريه في أوروبا، حيث أوضح أن الانتخابات الرئاسيه القادمة هي في غايه الأهمية لحاله الاستقرار في مصر وإنها تأتي عقب ثلاث أحداث هامه هي العزم الأمريكي على قطع المعونه عن مصر وربطها بالحاله الديمقراطيه وقرار البرلمان الاوروبي واتهاماته بمصر بانتهاك حقوق الإنسان والديمقراطيه ايضا بالاضافه إلى الحرب الإسرائيلية على غزه والتي تختلف عن سابقها حيث تسعى اسرائيل لتحقيق استراتيجيتين هامتين هم الحرب على جبهات متعدده وتحولها لحرب اقليميه تجر فيها مصر واستراتيجيه الوطن البديل للفلسطينيين عن طريق التهجير القصري إلى سيناء والذي سيؤثر ذلك حتما على حاله الاستقرار المصرية وناشد المصريين في الخارج خاصه في الدول الأوروبية بالذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات تلبية للحقوق الدستورية وواجب وطنى ومظهر ديموقراطى وطالب باعطاء الحق الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج والمدون في عنوان بطاقه الرقم القومي بإنه مقيم في الخارج مشيرا أيضا إلى ان اتحاد الجالية في المصريه في اليونان نظم مؤتمرا عن العمليه الانتخابيه من جانبه اكد ثروت قادس على ان المجلس الاعلى في المانيا سينظم مؤتمرا عن الانتخابات وسيوفر المعلومات الكامله عن هذه العمليه.

من جانبه، أوضح محمود فضل الامين العام للاتحاد الجاليات المصريه باوروبا بان الاتحاد شارك في الحملات المصريه سواء الانتخابيه والرئاسيه أو غيرها وان جمعيه المصرين في سويسرا تنظم مؤتمرات متعلقه بحقوق الانسان والديمقراطيه نظرا لوجود العديد من المؤسسات الدوليه المعنيه بهذا الشان وتحدثت بعد ذلك بعد القيادات عن اهميه الحشد الانتخابي ووسائل توفيره حيث تم الاتفاق على عقد جلسه اخرى بهذا الشان في القريب العاجل