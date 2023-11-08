نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بسبب مجازر غزة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا جديدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الأربعاء في القراءة الثالثة قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب" وصوّت مع القانون 13 عضوا مقابل أربعة عارضوه.

ويحظر القانون على الأشخاص "التعاطي مع محتوى إرهابي"، ووفقه فإن المنظمات التي أدرجها الكنيست هي "حماس" وتنظيم "داعش".

وتم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.

وقال الناطق باسم الكنيست: "يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد".

ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى "بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع".

ويعني القانون بالسبب المشروع "توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية"، حسبما ذكره المتحدث.

وصرح بأن عبارة "سبب مشروع" خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.

ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ "إرهاب الذئب المنفرد" حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.