العالم اليوم - أسهم أميركا تتجه لتسجيل أطول سلسلة مكاسب في نحو عامين

انتم الان تتابعون خبر أسهم أميركا تتجه لتسجيل أطول سلسلة مكاسب في نحو عامين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 05:24 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الأربعاء، بدفعة من نمو أسهم الشركات الكبيرة في الوقت الذي تقيم فيه الأسواق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لقياس توقعات أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 33.32 نقطة، أو ما يعادل 0.10 بالمئة، عند الفتح إلى 34185.92 نقطة.

كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.99 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 4384.37 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 20.36 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 13660.22 نقطة.

ومؤشر S&P500 يتجه نحو تحقيق أطول سلسلة مكاسب منذ حوالي عامين، بعد أن سجل ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي، أمس الثلاثاء، فيما سجل مؤشر ناسداك مكاسبه يوم أمس للجلسة الثامنة على التوالي.

وتأتي هذه المكاسب بعد أن تفوقت أرباح حوالي 88 بالمئة من الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 على توقعات الأسواق لهذا الربع.

"أغلب أسهم التكنولوجيا الكبيرة قد أعلنت أرباحها بالفعل، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك الكثير من المفاجآت في هذه المرحلة"، بحسب تصريحات كين ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة Mahoney Asset Management.

وأضاف ماهوني لشبكة CNBC، أن هذه المكاسب المستمرة في السوق، والتي تقودها أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الكبيرة، وبالجمع بين ذلك مع تحرك البنك المركزي الأميركي بإبقاء الفائدة، يمكن أن يمهد بشكل جيد لارتفاع السوق حتى عام 2024.