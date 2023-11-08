العالم اليوم - 367 مليون دولار إيرادات "أرامكس" في الربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر 367 مليون دولار إيرادات "أرامكس" في الربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 05:24 مساءً - أعلنت أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023 والتي حققت في إطاره إيرادات بلغت 1.35 مليار درهم (حوالي 367.5 مليون دولار) وصافي أرباح بقيمة 9.6 مليون درهم (2.6 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان الأربعاء، إن نتائج هذا الربع من العام أكدت مدى مرونة الشركة وبدا ذلك واضحًا من خلال ما حققته من زيادة ملحوظة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في الربح الإجمالي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 134 مليون درهم للربع الثالث من العام 2023.

وأرجعت الشركة هذا التقدم إلى التدابير الاستباقية لدفع كفاءة العمليات وتعزيز الأداء العام وتحسين إدارة المصاريف العامة والإدارية الموحدة للمجموعة للأعمال العضوية في حين أدت الإدارة الحكيمة للتكاليف إلى تحقيق هوامش قوية في الربع الثالث، مع هامش ربح إجمالي قدره 25 بالمئة وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 10بالمئة.

وتتصدر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي المشهد، من خلال مساهمتها بنسبة ملحوظة تبلغ 40 بالمئة من إجمالي إيرادات "أرامكس" التي حافظت على ميزانية عمومية قوية.

وقال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "نجحت أرامكس في المحافظة على ثباتها والتزامها بالعمل وفق إطارها الاستراتيجي الذي يتمحور حول الكفاءة التشغيلية وتسجيل مبيعات عالية الجودة وضمان الإدارة الصارمة للتكاليف، وذلك على الرغم من استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.. وكان تركيزنا وبشكل أساسي، منصبًا على تحسين التكلفة والمحافظة على تسجيل هوامش تشغيلية ثابتة، حتى في ظل تقلبات أسعار صرف العملات وارتفاع معدلات الفائدة".

وأضاف الجده: "بفضل مرونة الإنفاق الاستهلاكي في دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال تعد هذه المنطقة محركًا رئيسيًا للنمو، حيث سجلت نموًا بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي في إجمالي الأرباح خلال الربع الثالث من العام 2023".