وزير الخارجية البريطاني: 150 من مواطنينا غادروا غزة عبر معبر رفح منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن أكثر من 150 مواطنا بريطانيا غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح، منذ مساء الثلاثاء.

وذكر كليفرلي، في كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم، أنه "مباشرة بعد الهجوم الذي شنته حماس، أعادت الحكومة ما يقرب من 1000 مواطن بريطاني إلى وطنهم بأمان على متن طائرات مستأجرة وطائرات عسكرية، ولكن سلامة جميع المواطنين البريطانيين هي أولويتنا القصوى، ولذلك فإننا على اتصال منتظم مع أولئك الموجودين في غزة المسجلين لدينا منذ بدء الصراع”.

عدوان إسرائيلي متواصل على غزة

وتابع: ومن خلال العمل مع الشركاء، عملنا بشكل مكثف مع إسرائيل ومصر للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وأشار إلى أنه “حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، تمكن أكثر من 150 مواطنا بريطانيا من الوصول إلى مصر”.

ونوه بأنه يتواجد فريق متقدم من المسؤولين القنصليين البريطانيين بالقرب من رفح لمقابلتهم وتقديم الدعم القنصلي والإداري الطبي الذي يحتاجون إليه.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للشهر الثاني، وسط محاولات للتوصل إلى هدنة مؤقتة.

وكانت وزيرة خارجية اليابان، قد قالت إن أعضاء مجموعة السبع اتفقوا على دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

وأضافت الوزيرة على هامش اجتماع وزراء مجموعة السبع في طوكيو، اليوم الأربعاء، أن مجموعة السبع اتفقت على إدانة هجوم حماس، وعلى دعم هدنة مؤقتة وممر إنساني لغزة.