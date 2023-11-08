نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا بالقاهرة يهنئ مصر على نجاح المؤتمر الدولى للنقل الذكى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، في المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، المنعقد بمركز المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وفي كلمته، هنأ السفير كيم الوزير كامل الوزير على نجاح النسخة الخامسة من المؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، ووصفه بأنه منتدى رائد لتكنولوجيا النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.

وأضاف السفير أن العلاقات الكورية المصرية شهدت تطورات متميزة في السنوات الأخيرة منذ زيارة الرئيس السيسي لكوريا عام 2016 وزيارة الرئيس مون لمصر العام الماضي.

كما أعرب السفير كيم عن سعادته لأن شركة هيونداي روتيم الكورية ستوفر 320 سيارة مترو لخطي مترو القاهرة 2 و3، سيتم تصنيع معظمها في منطقة شرق بورسعيد الاقتصادية في مصر، مما يخلق فرص عمل عالية الجودة للمصريين وينقل التكنولوجيا.

كما أعرب السفير كيم عن أمله في أن تؤتي جهود الشركة الحالية للمشاركة في مشروعي مترو وترام الإسكندرية ثمارها.

وخلال المناقشات، أعرب أحمد المفتي، مدير المشروع بالشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، عن امتنانه لالتزام الحكومة الكورية بنقل التكنولوجيا إلى مصر وتعزيز توطين الصناعة.

وأشاد وائل نعيم، مستشار وزير النقل، الذي أدار المناقشات، بالتعاون الثنائي مع كوريا في مجال التعليم الصناعي، مشيرًا إلى أهمية قسم صناعات السكك الحديدية بجامعة بني سويف التكنولوجية المزمع إنشاؤها بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وزار السفير كيم أيضًا جناح شركة هيونداي روتيك، وهي شركة كورية مشهورة في صناعة السكك الحديدية، حيث التقى بنائب رئيس الشركة سونجها جون، الذي ذكر أن قيمة إنتاج هيونداي روتيم وصلت إلى 1.2 مليار يورو في عام 2022 مع قواعد إنتاج دولية في الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل والهند.

كما زار السفير كيم الجناح الخاص المخصص لعرض مدينة بوسان الكورية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030، مضيفًا أن بوسان هي بوابة تربط قارة أوراسيا والمحيط الهادئ ومركز لوجستي إقليمي يقع بين أكثر الاقتصادات حيوية في العالم.