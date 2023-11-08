نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يقصف موقع بياض بليدا الإسرائيلي في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني، مساء يوم الأربعاء، أنه استهدف بعد ظهر اليوم موقع بياض بليدا الإسرائيلي.

وأكد الحزب في بيانه أنه تم استهداف الموقع الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله استهداف قوة مشاة إسرائيلية في محيط قاعدة شوميرا وإيقاع إصابات مؤكدة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي على عدة مناطق على طول الحدود جنوب لبنان.

وقال في بيان "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من قبل ظهر يوم الأربعاء ‌بالأسلحة المناسبة قوة مشاة صهيونية في محيط قاعدة شوميرا ‏وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".‏

وذكر مراسل RT، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدات راميا وبيت ليف وأطراف اللبونة في القطاع الغربي ‌جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت ثلاث قذائف على أحراج السنديان في المنطقة الواقعة بين بليدا ومزرعة حلتا والسلامية في قضاء حاصبيا.