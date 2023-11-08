العالم اليوم - تراجع معظم أسواق الخليج مع ترقب تصريحات لرئيس الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الأربعاء، في ظل ترقب المتعاملين لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، جيروم باول، حول أسعار الفائدة.

وتعتقد الأسواق المالية أن المركزي الأميركي قد انتهى من دورة التشديد النقدي الأصعب منذ عقود، ويكثف المستثمرون الرهانات على خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، منذ أن أظهرت بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة الجمعة، بعض العلامات على التباطؤ.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بقرارات المركزي الأميركي، لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.

‬‬‬وأنهى المؤشر الرئيسي في السعودية التداولات منخفضا 0.2 بالمئة إلى 10929 نقطة، متأثرا بهبوط سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 2.4 بالمئة، وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 1.4 بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام لشركة كابكس دوت كوم للشرق الأوسط، إن سوق الأسهم السعودية تواصل التداولات ضمن نطاق محدد على مدى اليومين الماضيين بعد التعافي إلى حد ما.

وأضاف "ربما يواصل الاتجاه في أسواق النفط، وكذلك خفض إنتاج الخام، التأثير على المعنويات".

وظلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، تحت ضغط بعد الانزلاق إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وتعمقت خسائرها بفعل مخاوف إزاء تضاؤل حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وفي دبي، هبط المؤشر الرئيسي 0.6 بالمئة إلى 3965 نقطة، مدفوعا بتراجع سهم إعمار العقارية 2 بالمئة.

وذكر بافيل أن بورصة دبي سجلت بعض التصحيحات السعرية بعد سلسلة من المكاسب.

وتابع "ربما يواصل المتعاملون مراقبة مستجدات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وكذلك التوتر الجيوسياسي في المنطقة".

وأغلق المؤشر الرئيسي في أبوظبي متراجعا 0.1 بالمئة إلى 9546 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر القيادي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.5 بالمئة إلى 23987 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته بدعم من قفزة لسهم البنك التجاري الدولي بلغت 6.9 بالمئة.