الرئيس الأوكراني يعلن إجلاء 43 من مواطني بلاده من قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأربعاء، نجاح إجلاء 43 من مواطني بلاده من قطاع غزة بأمان، حيث يقدم لهم الدبلوماسيون الأوكرانيون المساعدة اللازمة.

وتابع الرئيس الأوكراني- عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)- أن بلاده ساعدت أيضا في إجلاء 36 من مواطني مولدوفا، مضيفا أن المزيد من عمليات الإجلاء ستتم لاحقا، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء أوكرين فورم الأوكرانية.

يشار إلى أنه يوجد 367 مواطنا أوكرانيا على قائمة المسموح بإجلائهم من قطاع "غزة".