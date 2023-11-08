نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو عبيدة: لا حل لملف الأسرى سوى تبادل فئة بفئة أو كعملية شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في كلمة مساء اليوم الأربعاء، إنه لا حل لملف الأسرى سوى تبادل فئة بفئة أو كعملية شاملة.

وأضاف أبو عبيدة، أن قوات حماس وثقوا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية.

وانتشر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يوثق القصف الإسرائيلي لمركز إيواء بحي الشيخ رضوان في غزة.

وأفاد مراسل Rt، بسقوط عدد من القتلى والإصابات جراء القصف الإسرائيلي غرب مدينة غزة وشرقها.

ولفت المراسل إلى إصابة عدد من الفلسطينيين في استهداف القوات الإسرائيلية منازل عائلتي سمور وحسونة بالقرب من البريد القديم في مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما أفاد بانتشال 17 جثمانا جراء قصف منازل عائلات: الشرباصي والسوسي ومريش والغمري في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والبحث جار عن عشرات المفقودين.

كما أشار المراسل إلى استهداف شقة سكنية في برج الناصر في النصيرات وسط قطاع غزة.