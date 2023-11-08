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أحمد جودة - القاهرة - صرح مسؤول إسرائيلي بارز بأن إسرائيل ليست لديها خطط لاحتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لمدة طويلة. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي كانت فيه القوات الإسرائيلية تشن هجمات مكثفة على القطاع المحاصر.

أشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن العمليات الحالية التي تقوم بها إسرائيل فعّالة وناجحة، وستستمر، لكنه أوضح أن هذه العمليات ليست مستمرة إلى الأبد ولم يحدد إطارا زمنيا محددا.

وتتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية بشكل يومي ومستمر الأحداث القائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبل جيش الإحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاغ غزة متابعة مستمرة على مدار الساعة ولحظه بلحظة.

مخطط إسرائيل-تظل إسرائيل غامضة بشأن خططها المستقبلية في قطاع غزة:

وأوضح المسؤول: "إسرائيل لا تخطط لاحتلال غزة أو السيطرة عليها لمدة طويلة"، مشيرا إلى أن الهدف من الدخول البري الإسرائيلي هو تقليل قدرة حماس على التهديد، ويدركون أن هذا سيستغرق وقتا. وأكد أيضا أنهم سيتخذون إجراءات ضد البنية التحتية العسكرية المتبقية لحماس، حتى بعد اكتمال هذه المرحلة من العملية العسكرية.

عاجل-مسؤول إسرائيلي:تظل إسرائيل غامضة بشأن خططها المستقبلية في قطاع غزة

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حتى الآن، تظل إسرائيل غامضة بشأن خططها المستقبلية في قطاع غزة، حيث تسعى إلى تحقيق هدفها المعلن الذي يتمثل في "دحر حماس" وفقًا للمسؤولين الإسرائيليين. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" في وقت سابق هذا الأسبوع أن إسرائيل ستستمر في تحمل المسؤولية عن الأمن في قطاع غزة "لفترة غير محددة".

هذه التصريحات دفعت المسؤولين الأمريكيين إلى إبداء تحذيرات حول "إعادة الاحتلال الإسرائيلي". وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أهمية أن لا تعود إسرائيل إلى فكرة احتلال قطاع غزة بعد انتهاء الحرب القائمة حاليًا.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين يوم الثلاثاء، أنه "بشكل عام، نحن لا نؤيد إعادة احتلال غزة، وكذلك إسرائيل لا تدعم هذه الفكرة".