نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" توجه رسالة للقيادة الأمريكية عن مستقبل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.

وقال حمدان في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت: "نقول لنتنياهو إن مقاومتنا ستجبرك على دفع الثمن مقابل الإفراج عن الأسرى لدى حماس، المطلوب اليوم هو العمل على وقف العدوان على شعبنا بشكل فوري"، مؤكدا أنه: "لا توجد قوة على الأرض يمكن أن تفرض على شعبنا الوصاية".

وأضاف حمدان: "الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية كاملة عن المجازر التي ترتكب في قطاع غزة بعد الضوء الأخضر المقدم للاحتلال، نقول لبايدن والغرب بضرورة التوقف عن التفكير بمستقبل غزة".

وتابع: "نجدد دعوتنا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إرسال وفود لتزور كل المستشفيات لتأكيد كذب المزاعم الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن: "نتنياهو يعطل العرض الذي قدمناه للإفراج عن بعض الأسرى".

وأكد حمدان أن: "معنويات المقاومين عالية ويتحكمون بمسار المعركة وهم واثقون من هزيمة العدو، جيش الاحتلال عاجز عن التقدم ويراوح في نفس الأماكن التي دخلها منذ البداية، العدو يتلقى ضربات موجعة لم يتوقعها في أسوأ كوابيسه، نقول لشعبنا الفلسطيني إن مقاومتك ستواصل الدفاع عنك ونقدم الأرواح فداء لك".