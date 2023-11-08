نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأوكراني يستهدف مستشفى بدونيتسك بقصف صاروخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية بمستشفى في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن قوات كييف قصفت اليوم الأربعاء المستشفى بصاروخين.

وقالت مصادر تعمل بالمستشفى إن صاروخين أطقلتهما القوات الأوكرانية ألحقا ضررا بأحد المباني التابعة للمنشأة الطبية.

ولم تتحدث الأنباء ما إذا كان القصف قد تسبب في سقوط قتلى أو جرحى.

وفي وقت سابق، أعلن المراسل العسكري لقناة RT، رومان كوساريف، عن قصف القوات المسلحة الأوكرانية لوسط مدينة دونيتسك.