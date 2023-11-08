نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل-أعلنت حماس أن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عن مقتل جنديين وإصابة آخرين في الاشتباكات التي تدور داخل قطاع غزة. ومع هذا الإعلان، يرتفع إجمالي عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العمليات البرية في القطاع إلى 34.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه قام بحصار مدينة غزة بالكامل، حيث يعتبرها المعقل الرئيسي لحماس في القطاع. وأكد الجيش أن قواته تتقدم نحو قلب المدينة المزدحمة بالسكان، في إطار العمليات العسكرية الجارية.

في السياق المقابل، أكدت حماس أن مقاتليها تمكنوا من تحقيق خسائر فادحة في صفوف القوات الإسرائيلية. وفي يوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي عن نجاح ضربات جوية في قطاع غزة، أدت إلى مقتل قيادي بارز في حماس وعدد من المقاتلين في الحركة. وقد تم استهداف شبكة الأنفاق تحت القطاع المحاصر خلال الهجوم البري.

ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، تسببت ضربتان جويتان منفصلتان في مقتل محسن أبو زينة، القائد البارز في حماس المسؤول عن الأسلحة، وعدد من المقاتلين الذين شاركوا في تنفيذ عمليات إطلاق قذائف مضادة للدبابات وصواريخ أرض-أرض.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى وقوع اشتباكات بين مقاتلين والقوات الإسرائيلية قرب مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.

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الجيش الإسرائيلي يعرض أسلحة استخدمتها حماس في هجومها المفاجئ

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تم ضبط 1493 قنبلة يدوية وعبوات ناسفة.

760 قذيفة آر بي جي.

427 حزامًا ناسفًا.

375 قطعة سلاح.

106 صاروخات.

وأشار الجيش إلى أن هذه المواد تمثل مجرد نماذج لما استخدمته حماس، التي أسفرت أعمالها عن مقتل 1400 مواطن إسرائيلي.

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وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن قواته دخلت "إلى قلب مدينة غزة" في اليوم الثاني والثلاثين من الحرب مع حماس.