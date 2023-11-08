نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" تنشر أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توعد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إسرائيل بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات.

وتنشر "بوابة دوت الخليج" في التقرير التالي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم.



مقاتلونا مستمرون في مواجهة الجيش الإسرائيلي على كافة المحاور

- وثقنا ومنذ بدء التوغل البري تدمير 136 آلية عسكرية تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة

- مقاتلونا يدمرون الآليات ويوقعون القتل والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة الإسرائيلية

- سنعرض جانبا من التحام قواتنا مع آليات العدو وجنوده المتحصنين في البنايات

- المسار الوحيد لقضية الأسرى هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل شامل أو مجزأ

- لا حل لملف الأسرى سوى التبادل فئة بفئة أو كعملية شاملة.

من يخرب جهود تسليم المحتجزين مزدوجي الجنسية هي تل أبيب التي تعرض حياة أسراها لخطر داهم كل ساعة كل يوم

- واجب الوقت هو إسناد شعبنا بكل السبل وعدم الرضوخ للاحتلال الذي يستقوي بالإدارة الأمريكية

- مسلحو القسام يتصدون للقوات المتوغلة في محوري شمال وجنوب مدينة غزة ويدمرون عددا من الآليات

- بالرغم من المجازر والقصف الهمجي إلا أننا نناور بقوات النخبة من قواتنا، فنلتف لضرب العدو في الخطوط الخلفية وننصب له الكمائن وندمر الآليات من نقطة صفر.

- نؤكد أن بسالة مقاتلينا في الميدان لصد جيش الاحتلال الإسرائيلي لهو مفخرة لكل عربي ومسلم وحر في العالم.