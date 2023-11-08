العالم اليوم - 19 قتيلا بغارة إسرائيلية في مخيم جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 08:24 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية في غزة إن 19 شخصا على الأقل قتلوا، الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية على منزل قرب مستشفى في مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع.

والأربعاء قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد قتلى الضربات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع ارتفع إلى 10569، من بينهم 4324 طفلا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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