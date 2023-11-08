العالم اليوم - واشنطن: إغلاق معبر رفح لظروف أمنية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 08:24 مساءً - أفادت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لظروف أمنية.

وذكر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق الأربعاء بسبب "ظروف أمنية"، من دون أن يحدد طبيعتها.

وأضاف أن "التوقعات الأميركية هي أنه بمجرد إنهاء الظروف الأمنية سيفتح معبر رفح على فترات منتظمة".

وفتح معبر رفح خلال الأيام الماضية في عدة مناسبات، بهدف إدخال المساعدات من مصر إلى غزة ومغادرة المواطنين الأجانب للقطاع.

من جهة أخرى، أشار باتيل إلى أن "واشنطن تعتقد أن هناك خطوات إضافية يمكن لإسرائيل اتخاذها لضمان حماية المدنيين في غزة".