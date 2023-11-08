عاجل - خطة أمريكية لفتح معبر رفح في الاتجاهين خلال الأيام المقبلة (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - خطة أمريكية لفتح معبر رفح في الاتجاهين خلال الأيام المقبلة (فلسطين اليوم)

خطة أمريكية لفتح معبر رفح في الاتجاهين خلال الأيام المقبلة (فلسطين اليوم).. أعلن البيت الأبيض، وجود ثمة خطة أمريكية لفتح معبر رفح في الاتجاهين خلال الأيام المقبلة والأمر مرهون بموافقة إسرائيل على الهدن الإنسانية المؤقتة، حسب وسائل إعلام أمريكية ومحلية.

وفى وقت سابق، أعربت ليلي بكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية عن حزنها الشديد لما يحدث في قطاع غزة من مجازر وحصار منذ أكثر من شهر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المسئولة الإقليمية بالأمم المتحدة: "لا وصف ولا مثيل للوضع على الأرض في غزة حاليا، مضيفة: "الكارثة التي ارتكبتها الدول خلال الأسابيع الأربعة الماضية بالسماح بحصار 2.2 مليون فلسطيني داخل غزة أدت إلى كوارث عديدة." وفق مركز اعلام الأمم المتحدة.

وأضافت المسؤولة الإقليمية في الأمم المتحدة نحن، في صندوق الأمم المتحدة للسكان، قلقون جدا على حالة السكان وبالتحديد النساء، والنساء الحوامل لافته إلى أنه يوجد 50 ألف امرأة حامل، منهم 5500 امرأة على وشك الولادة خلال الأسابيع القليلة القادمة وسط تقارير عن تدمير النظام الصحي وعدم وجود أطباء مؤكدة أن استهداف الأطباء والكادر الطبي والمستشفيات بشكل مباشر أدى إلى انهيار هذا النظام.

حماس تدمر آليات إسرائيل العسكرية.. مقطع فيديو جديد لـ استهداف جنود الاحتلال (فلسطين اليوم)

وبثت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، مقطع فيديو يظهر استهداف وتدمير عدد من الآليات والتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف متفجرة في محور شمال وجنوب مدينة غزة.

وأظهر الفيديو إطلاق قذائف هاون على ما قد يكون تجمعا لجنود إسرائيليين، وإطلاق قذائف مضادة للدروع على دبابات وآليات عسكرية من مسافة قريبة، بينها استهداف قوات للاحتلال متحصنة بأحد المباني المدنية بقذائف الياسين 105، واستهداف آلية عسكرية بصاروخ "كونكورس" موجه.

وكشف المقطع المصور عن اشتباكات بأسلحة مختلفة تدور بين شوارع غزة وبناياتها المدمرة، في اليوم الـ33 للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر.

وكان بيان سابق لكتائب القسام، قد أشار إلى قنص جندي إسرائيلي وتدمير 18 آلية -بينها دبابات وناقلة جند- بقذائف "الياسين 105" بقطاع غزة، منذ صباح الأربعاء.

وأكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، في بيان سابق: "توثيق تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا" منذ انطلاق العملية البرية الإسرائيلية.

وأشار أبو عبيدة، إلى استمرار الكتائب في "القتال والتصدي للعدوان في كل المحاور البرية شمال وشمال غرب وجنوب غزة" مؤكدا أن سلاح القنص يواصل استهداف الجنود، وسلاح المدفعية يستمر في دك التحصينات.

إسرائيل تعلن شرطها الوحيد لوقف إطلاق النار

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اشتراط الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن عشرات الأسرى دون شروط مسبقة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن عدد المصابين في مواجهات مع قوات الاحتلال ببيت لحم (فلسطين اليوم)

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 61 فلسطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال في بيت لحم بينها 7 بالرصاص الحي، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

بعد قصف منازل قطاع غزة.. انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت الأنقاض (فلسطين اليوم)

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انتشال جثامين 35 شهيدا من تحت أنقاض منازل تعرضت للقصف في مخيم جباليا شمالي القطاع قبل أيام.

12 سيارة إسعاف كويتية تعبر معبر رفح بعد قليل (فلسطين اليوم)

وتعبر 12 سيارة إسعاف كويتية، إلى غزة من معبر رفح، بعد قليل؛ لتقديم مساعدات طبية للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة، وتعد الـ 12 سيارة إسعاف إهداء من الكويت إلى سكان قطاع غزة.

وكانت مصادر مصرية مطلعة كشفت لقناة لقاهرة الإخبارية، عن أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك حسب مصادر مصرية مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.