العالم اليوم - للمرة الأولى منذ يوليو.. خام برنت دون 80 دولارا

انتم الان تتابعون خبر للمرة الأولى منذ يوليو.. خام برنت دون 80 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 09:28 مساءً - تراجع سعر خام برنت الأربعاء إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، مع تزايد المخاوف من تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

وانخفض برميل خام برنت القياسي العالمي لمدة وجيزة بأكثر من 2 بالمئة ليسجّل 79,80 دولارا للبرميل، قبل أن يعود سعره إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل.

في الأثناء، هبط العقد الأميركي القياسي غرب تكساس الوسيط إلى 75,44 دولارا للبرميل ليسجّل أدنى مستوى له منذ يوليو.

وأفاد محلل الأسواق لدى "أواندا" كريغ إرلام "بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ يوليو اليوم في ظل تأثير التوقعات الاقتصادية الأضعف".

وتراجع الخام بالفعل بنسبة حوالى 4 بالمئة الثلاثاء بعد أنباء عن تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في أكتوبر إذ أثار ذلك مخاوف جديدة حيال مدى إمكان استهلاكها للطاقة.

وأضاف إرلام بأن "التركيز ينتقل بوضوح من النقص في الإمداد إلى الطلب الضعيف، وإصرار المصارف المركزية على إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة يمكن أن يفاقم الوضع".

كما قال وارن باترسون وإيوا مانثي، المحللان لدى آي إن جي، في مذكرة للعملاء، في إشارة إلى حالة المعروض من النفط: "من الواضح أن السوق أقل قلقا بشأن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط وبدلا من ذلك تركز على العرض والطلب".

من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام بأقل قليلاً مما كان متوقعاً في السابق، لكن الطلب سيهبط، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) الثلاثاء.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط الأميركي بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام، بشكل معاكس لتوقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا.

وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 12 مليون برميل الأسبوع الماضي.