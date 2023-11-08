العالم اليوم - اتحاد الكرة الإسرائيلي "غاضب من إنستغرام" بسبب لاعب توتنهام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 09:28 مساءً - أبدى الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، الأربعاء، غضبه من "إنستغرام"، بسبب إيقاف حساب اللاعب الإسرائيلي مانور سولومون على منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن "إنستغرام" أوقف، في وقت سابق من هذا الأسبوع، حساب جناح توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد أن استخدمه لإظهار الدعم لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

لكن سولومون استعاد حسابه بعد ظهر الأربعاء، بعدما تواصل ناديه مع شركة "ميتا" المالكة لـ"إنستغرام"، وفق الصحيفة.

ونفت "ميتا" أن يكون حساب سولومون تم تعليقه نتيجة أي من منشوراته، حيث قال متحدث باسمها: "تم حذف الحساب عن طريق الخطأ وتمت استعادته بسرعة. لم يكن السبب أي محتوى شاركه".

لكن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم نشر الأربعاء، تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا، جاء فيها: "الحقيقة، الحقيقة الكاملة، ولا شيء غير الحقيقة. فليعينك الله".

وأرفق التغريدة بصورة لسولومون وعلى فمه شريط لاصق، مع رسالة تدعو إلى مقاطعة "إنستغرام".

وقال ممثل الاعب الإسرائيلي لصحيفة "تلغراف": "إنه أمر سخيف. لم ينشر سولومون أي منشورات مناهضة لفلسطين، بل دعم بلاده فقط. أنه أمر سخيف. إنستغرام مثير للسخرية".

وكان لاعب توتنهام كتب على حسابه في "إنستغرام"، عقب هجوم حماس يوم 7 أكتوبر الماضي: "بلدي وعائلتي وأصدقائي وشعبي الحبيب يعيشون الجحيم. حماس لا تفعل [ولم تفعل قط] أي شيء لصالح الشعب الفلسطيني. حماس منظمة إرهابية لها مهمة واحدة فقط هي محو اليهود من الكوكب".

وأضاف: "دعمهم يعني دعم الإرهاب، تماما مثل دعم القاعدة وداعش وهجمات 11 سبتمبر. من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها".