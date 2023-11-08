العالم اليوم - صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في "أستون مارتن"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 09:28 مساءً - أظهر ملف تنظيمي الأربعاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في شركة أستون مارتن إلى 20.5 بالمئة، وذلك بعد أسبوع من إعلان النتائج الفصلية والتوقعات المستقبلية للشركة البريطانية لتصنيع السيارات الفاخرة والتي تسببت في إحباط للمستثمرين.

وتظهر بيانات LSEG "إل.إس.إي.جي" التابعة لرويترز، أن الصندوق رفع حصته بواقع 2.6 نقطة مئوية من 17.9 بالمئة، مما يضعه قبل شوفو لي رئيس مجلس إدارة شركة جيلي على قائمة أكبر المساهمين في أستون مارتن.

وورد في الملف أن الحصص الجديدة ستملكها مجموعة لوسيد التي يسيطر عليها الصندوق. وأفصحت وحدة بمجموعة لوسيد في وقت سابق اليوم عن تملكها حصة تساوي 3.44 بالمئة في أستون مارتن.

وتوصلت الشركة التي تتخذ من جايدون مقرا لها في يونيو إلى اتفاق مع لوسيد يقدم للشركة الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية حصة في أستون مارتن في مقابل حق الحصول على تقنيتها "للأداء العالي".

ويظل لورنس سترول رئيس مجلس إدارة أستون مارتن أكبر المساهمين في شركة تصنيع السيارات التي اشتهرت بكونها الاختيار المفضل لشخصية جيمس بوند التي تظهر في سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة.

وأحجم الصندوق السيادي السعودي عن الإفصاح عن تفاصيل أكثر من الواردة في ملف الأربعاء.