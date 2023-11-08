العالم اليوم - نتنياهو يرفض مجددا أي وقف لإطلاق النار في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، رفض أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة من دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وقال نتنياهو خلال لقائه ممثلين للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بحسب بيان لمكتبه: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمرا واحدا: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، قال في وقت سابق من الأربعاء، إنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، لكن سيسمح بهدن إنسانية في أوقات محددة، للسماح للمدنيين بالتحرك جنوبا".

ويستمر القصف الإسرائيلي العنيف على غزة الذي بدأ قبل شهر، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص واحتجاز نحو 240 أسيرا في قطاع غزة.