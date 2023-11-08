العالم اليوم - 5 طائرات إماراتية جديدة تحمل تجهيزات للمستشفى الميداني بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 نوفمبر 2023 10:26 مساءً - انطلقت 5 طائرات إماراتية جديدة تحمل مستلزمات للمستشفى الميداني المزمع إقامته داخل قطاع غزة، ليصل بذلك اجمالي عدد الطائرات إلى 16 طائرة.

وستفرغ حمولة هذه الطائرات في مدينة العريش المصرية، حيث تجمع هناك كافة التجهيزات والمعدات والمتطلبات اللازمة لإقامة وتشغيل المستشفى الميداني الإماراتي.

وكانت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين سيرت جسرا جويا لنقل معدات المستشفى في إطار عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها ضمن جهودها للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفا استثنائية حرجة.