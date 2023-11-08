نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفدي: لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الأردن لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ولا حساب الحق الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة على أرضه.

وأضاف الصفدي، خلال استضافته على شاشة التلفزيون الأردني: "لا يوجد أي دولة في العالم تقرّ بتهجير الفلسطينيين، والجميع يقرّ بأنه ليس خيارا أمام إسرائيل، وهو خرق للقانون الدولي ومحاولة لترحيل الأزمة".

ولفت إلى أننا "لن نسمح بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ولا حساب الحق الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة على أرضه".

وبين أن "هنالك رواية إسرائيلية لما يحدث الآن، وقدمت ما يجري من منظور إسرائيلي للعالم الغربي، لذا كان لا بد من تقديم الحجة الأردنية التي تعكس الموقف الفلسطيني وتنسجم مع الموقف العربي.

وأكمل: منذ بداية الحرب حتى الآن هنالك تغير واضح لدى الموقف الدولي الذي كان داعمًا في البداية لإسرائيل بعد عملية 7 أكتوير، بينما في الوقت الراهن بدأ العالم يدرك بأن إسرائيل تدفع المنطقة إلى المزيد من التصعيد.

ولفت إلى أن العالم بدأ يستمع إلى الرواية الأردنية التي كانت أيضًا قبل الحرب، بأن لا أمن ولا سلام ولا حل الا بحل القضية الفلسطينية وأن كل طروحات القفز فوق القضية هي طروحات عدمية وعبثية ولا قيمة لها.

ونوه إلى أن هنالك إدراكا أكبر بضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأن الحاجة الإنسانية التي يحتاجها القطاع لا زالت كبيرة.

وشدد على أن أولويات الأردن واضحة بشأن وقف الحرب وإيصال المساعدات بما يكفي بالتنسيق مع المجتمع الدولي والعربي.

ولفت إلى أن القانون الدولي يجرم حرمان أهالي القطاع من الماء والدواء واستهداف المستشفيات والعقاب الجماعي.

وشدد على أن الحرب الجارية ليست دينية بل حول حقوق، ونذكر بأن الصراع لم يبدأ في 7 الشهر الماضي.