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أحمد جودة - القاهرة - تعتبر الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال الرعاية الصحية والتعليم، وهذا يشمل الرعاية الصحية للأطفال. من أجل ضمان حصول الأطفال على الرعاية الصحية اللازمة والحفاظ على سجل طبي دقيق، يتعين على أولياء الأمور استخراج بطاقة صحية لأطفالهم. في هذا المقال، سنتناول كيفية استخراج بطاقة صحية للأطفال في الإمارات.

الخطوة 1: تسجيل الولادة

أول خطوة في استخراج بطاقة صحية للطفل في الإمارات هي تسجيل ميلاده. يجب على الآباء أو الأمهات زيارة مكتب تسجيل الولادة المحلي في الإمارة التي وُلد بها الطفل. يتعين عليهم تقديم الوثائق المطلوبة، مثل شهادة ميلاد الطفل وجواز سفر الوالدين.

الخطوة 2: الفحص الصحي

بمجرد تسجيل ميلاد الطفل، سيتم تحديد موعد لإجراء الفحص الصحي الأول للطفل. هذا الفحص الصحي ضروري لضمان أن الطفل بصحة جيدة وليس لديه أية مشاكل صحية تستدعي العناية. سيتم تحديد الموعد والمكان بواسطة مركز الرعاية الصحية المحلي.

الخطوة 3: التطعيمات

يُعد التطعيم ضروريًا للأطفال في الإمارات للوقاية من الأمراض المعدية. يتعين على الأهل التحدث مع طبيب الأطفال لتحديد الجدول الزمني للتطعيم وضمان أن الطفل يتلقى التطعيمات الضرورية وفقًا للإرشادات الصحية.

الخطوة 4: تقديم الطلب للبطاقة الصحية

بمجرد أن يكون الطفل قد أجرى الفحص الصحي الأول وتم تلقي اللقاحات الضرورية، يمكن للآباء أو الأمهات تقديم طلب للحصول على بطاقة صحية للطفل. يجب أن يتم ذلك من خلال مركز الرعاية الصحية المحلي أو عبر الإجراءات الإلكترونية المتاحة.

الخطوة 5: دفع الرسوم

عادةً ما تتطلب استخراج بطاقة صحية للأطفال دفع رسوم إدارية. يجب على الآباء أو الأمهات دفع هذه الرسوم والتحقق من أن كافة الوثائق المطلوبة قد تم تقديمها بشكل صحيح.

الخطوة 6: استلام البطاقة الصحية

بمجرد اكتمال الإجراءات ودفع الرسوم، سيتم تقديم بطاقة صحية للطفل. هذه البطاقة تحتوي على معلومات هامة حول تاريخ ميلاد الطفل والفحوصات الصحية والتطعيمات التي تلقاها. يجب الاحتفاظ بها بعناية والتحقق منها بشكل دوري.

في الختام، تعتبر استخراج بطاقة صحية للأطفال في الإمارات إجراءً مهمًا لضمان صحة ورعاية الطفل. يجب على الأهل الامتثال للإجراءات والمتطلبات المحددة والعمل بالشكل الصحيح لضمان حصول الأطفال على الرعاية الصحية التي يحتاجونها.